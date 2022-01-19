الإمارات والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعى والأمنى

جدة - نرمين السيد - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفى اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستين، التعاون العسكرى والأمنى ومجالات التنسيق الدفاعى بين البلدين إثر الهجمات الإرهابية التى وقعت مؤخرا فى الإمارات.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الجانبين تناولا الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية فى الإمارات وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولى حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية. وجدد وزير الدفاع الأمريكى، إدانة الولايات المتحدة واستنكارها لهذه الاعتداءات ووقوفها إلى جانب الإمارات فى مواجهة التهديدات التى تستهدف أمنها وسلامة أراضيها. وبحث الجانبان، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية على المستويين الدفاعى و العسكرى، التطورات فى المنطقة والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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