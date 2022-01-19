البرهان يبحث مع مسؤول أممى ترتيبات إبدال القوات الإثيوبية ضمن يونسفا

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، الترتيبات الخاصة بإبدال القوات الإثيوبية العاملة ضمن قوات حفظ السلام فى منطقة آبيى (بين السودان وجنوب السودان) "يونسفا" بقوات أممية أخرى، حسب طلب حكومة السودان.





وتلقى البرهان اتصالا هاتفيا من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، أكد خلاله المسؤول الأممى أن عمليات الإحلال والإبدال ستبدأ فى فبراير وحتى مارس المقبلين، مثمنا تعاون رئيس مجلس السيادة وحرصه على إنجاح عمل قوات حفظ السلام "يونسفا". من جانبه، وعد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بتذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه عمل البعثة.

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