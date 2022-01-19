بلينكن: سنواصل الجهود الدبلوماسية لمنع أي عدوان روسي على أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستواصل بلا كلل الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث عدوان روسي على أوكرانيا.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف للصحفيين أثناء مؤتمر صحفي في كييف مع نظيره الأوكراني دميترو كوبيلا أنه في حالة اعتداء روسيا على أوكرانيا فإن الولايات المتحدة ستوفر مواد إضافية للدولة السوفيتية السابقة تتجاوز تلك التي هي في طور الإعداد بالفعل.
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