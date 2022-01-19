نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تاشيرة زيارة عائلية قطر وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تاشيرة زيارة عائلية قطر متاح الان لتوفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث طبقت وزارة الداخلية القطرية أداة إلكترونية للحصول على تصاريح الزيارة العائلية، والتي تعتبر مطلوبة من الكثير من الأشخاص الذين يريدون السفر إلى قطر، وقد جعلت وزارة الداخلية القطرية من الممكن للأشخاص من جميع الجنسيات الحصول على تأشيرة زيارة عائلية، وإحضار عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة قطر، وعبر ثقفني سنعرض تفاصيل التقدم للحصولعلى تأشيرة زيارة عائلية في قطر.

الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية قطر

يمكن اتخاذ الخطوات التالية للحصول على تأشيرة زيارة عائلية لدولة قطر:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية القطرية أو انتقل مباشرة إلى خدمة المعلومات بالوزارة

أدخل بعض التفاصيل والمعلومات الشخصية ، مثل رقم جواز السفر أو رقم التأشيرة.

تحديد جنسية مقدم الطلب.

املأ رمز التحقق في الحقل المقدم.

اضغط على الغلاف لفتحه.

بعد ذلك ، يجب عليك اتباع التعليمات التي تظهر على الموقع بناءً على هويتك.

التقديم على تأشيرة زيارة عائلية إلكترونيًا

املأ نموذج طلب التأشيرة والذي يمكنك القيام به بالذهاب إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية

اختر من بين مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية على الصفحة الرئيسية.

انقر فوق طلب زيارة عائلية.

إذا كان شخص ما يملأ نموذجًا لأول مرة ، فانقر على “طلب جديد”.

تحديد العلاقة بين الطالب والوافد ثم جمع المعلومات الخاصة بهم.

أدخل المعلومات من جواز سفر الوافد.

أدخل عنوانك للحصول على نسخة من إيصال طلب الفحص.

اجمع بعض المستندات والأوراق.

افحص المعلومات التي جمعتها.

حدد “إرسال” من القائمة المنسدلة.

الأوراق المطلوبة عند التقديم لزيارة عائلية في قطر

يجب توفير الوثائق التالية عند تقديم طلب لزيارة عائلية إلى قطر:

نسخة من عنوان مقدم الطلب.

لمن بلغ سن الرشد، يتم إصدار شهادة القيادة الآمنة والقيادة الآمنة من قبل السلطات المختصة.

نسخة مصدقة من عقد العمل

الاستعلام عن تمديد الزيارة العائلية في قطر

يمكن تقديم طلبات الحصول على معلومات حول تمديد الزيارات العائلية إلى قطر باتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى نظام طلب التأشيرة.

اختر خدمة طلب تمديد التأشيرة.

ضع رقم التأشيرة أو جواز السفر في المربع.

حدد بلدك الأصلي من القائمة المنسدلة.

أدخل رمز التحقق المرئي بأكبر قدر ممكن من الدقة.

لمشاهدة النتيجة ، انقر فوق رمز الاستعلام.