نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكثير من المساعدات المختلفة للكثير من الأشخاص, حيث قام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء مؤسسة خيرية وتم تسميتها علي اسمه لكي تقدم العديد من المساعدات المختلفة للعديد من الفئات العمرية المختلفة, والذي يميز المؤسسة التي قام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشائها بأن المساعدات التي تقوم بتقديمها لا تقتصر فقط علي أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة, بل إنها وصلت إلي الكثير من الدول الفقيرة في مختلف القارات آسيا وأفريقيا, ويتم استهداف الأفراد الذين يعانون من مشاكل تمنعهم من عيش حياة تتميز بالإنسانية.

رابط مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

عندما ترغب في إرسال طلب لكي تحصل علي مساعدة أياً كانت هي, وذلك من مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم ولا تعرف كيفية التوجه إلي الموقع ولا تعرف له رابط, فإننا نضع لكم رابط المؤسسة, كل ما عليك هو الضغط علي هذا الرابط, مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كيفية إرسال طلب مساعدة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

يمكنك التواصل مع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر المؤسسة الخيرية التي قام هو شخصياً بإنشائها لكي تقدم يد العون والمساعدة لكل الأشخاص في الكثير من الدول وليس دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

قم بالضغط علي رابط موقع مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والموجود في الفقرة السابقة.

الضغط من شريط المهام علي خيار الخدمات الإلكترونية.

سوف يظهر لك خيارات تقوم باختيار تقديم طلب مساعدة.

عندما يتم فتح لك الصفحة التالية, قم بإدخال بملء جميع الحقول الفارغة والتي لابد أن تقوم بكتابة داخلها كل المعلومات الشخصية الخاصة بك.

وضع علامة صح علي الشروط والأحكام.

النقر علي جملة تقديم الطلب.

أرقام مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

يمكنك الاتصال علي الأرقام التي تم وضعها لتلقي الاستفسارات والطلبات عليها والتواصل مع الجمهور بمختلف جنسياته, يمكنك الاتصال علي 97144233444 أو علي رقم 97143687777.