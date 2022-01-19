شروط دعم الإسكان التنموي وطريقة التسجيل في المبادرة وأهداف الإسكان التنموي. هناك العديد من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن السعودي من قبل الحكومة داخل المملكة العربية السعودية. حيث تهدف الحكومة السعودية إلى الوصول بجميع المواطنين إلى مستوى إجتماعي ومادي جيد. كما تعمل من أجل مساعدة المواطنين لتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة. كما تعتبر هذه هي أهم أهداف رؤية المملكة 2030. ويأتي على رأس جميع هذه الخدمات هو برنامج الإسكان التنموي وهو برنامج الغرض منه تقديم السكن للأسر الأشد حاجة داخل المملكة العربية السعودية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض خطوات التسجيل في البرنامج وأهم الشروط المطلوبة وكذلك أهداف المبادرة. كما يمكنك التعرف أيضاً على الإسكان التنموي إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 والشروط المطلوبة وأهم أهداف البرنامج.

شروط دعم الإسكان التنموي

توفر وزارة الإسكان السعودية الكثير من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تقديم المساعدة للعديد من المواطنين داخل المملكة. ويعتبر من أهم البرامج التي يتم تقديمها هو برنامج الإسكان التنموي. حيث يهدف برنامج الإسكان التنموي إلى تقديم وحدات سكنية للأسر الأشد احتياجا بالمملكة. ومن الجدير بالذكر أن الفئات التي يتم تقديم الدعم لهم هم المستفيدين من الضمان الاجتماعي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على الحصول على الدعم. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية

من أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي

كما يجب ألا يكون لديه مصدر دخل أخر

يجب سداد 200 شهريا ريال للحصول على السكن

وفي حالة وجود دخل أخر يجب سداد 800 ريال شهريا

كما يجب أن تكون هذه هي أول مرة للحصول على الدعم.

طريقة التسجيل في المبادرة

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان ثم القيام بتسجيل الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ذكر رقم الحساب البنكي ووظيفة المتقدم للدعم وأخيراً القيام بالضغط على خيار تسجيل.

أهداف برنامج الإسكان التنموي

كما يهدف برنامج الإسكان التنموي إلى العديد من الأهداف التي يتم تقديمها للأسر الأشد احتياجا بالمملكة. ويمكننا عرض أهم هذه الأهداف كما يلي: