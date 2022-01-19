شروط الحصول على تمويل نقدي 60 ألف ريال بموافقة فورية للأسر المنتجة

لمن يهتم بمزاولة مهنة يمتهنها ويريد أن يصنع مستقبلا باهر وملئ بالأمان والاستقرار فإليك أفضل تمويل للأسر المنتجة، وذلك لتلبية رغباتك واحتياجاتك وزيادة توسعاتك ومدخراتك، فمن خلال هذا التمويل سوف تحصل على حساب بنكي خاص باسمك بجانب أنك ستتمكن من الحصول على عمل حر خاص بك للمهنة التي تفضلها، فقد قام البنك المركزي السعودي بتوثيق عدد كبير من الشركات التمويلية والبنوك السعودية لمزاولة التمويل الشخصي والتأجيري للسيارات والمرابحة والعقاري، وكل هذا من خلال أقوى وأفضل البنوك والشركات، وتيسيرا على المواطنين والمواطنات والوافدين أيضاً أن يحصلوا على مبلغ مالي يساعدهم على المعيشة.

تمويل للأسر المنتجة

يوفر لك بنك التسليف والمعروف ببنك التنمية الاجتماعية عدة قروض متنوعة، قرض نفاذ للعمل الحر، منها تمويل الأسر المنتجة وتمويل العمل الحر، والتمويل الاجتماعي، ويوفر لك أقوى العروض التمويلية بأقل قسط شهري يمكنك سداده بعدة طرق بسيطة وبإجراءات غير معقدة، ومن أهم تلك التمويلات هو تمويل الأسر المنتجة والذي يوفر لك تمويل نقدي بمبلغ 60 ألف ريال برسوم إدارية 4000 ريال فقط على أن يتم سداد التمويل خلال 40 شهرا من وقت الحصول على التمويل.

شروط تمويل الأسر المنتجة

التمويل للسعوديين فقط من المواطنين والمواطنات العاطلين عن العمل والموظفين بشرط أن يكون الراتب الشهري لا يزيد عن 10 ألاف ريال، وأن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما، كما يجب أن لا يزيد عن 65 عاما، ويجب على المتقدم لطلب التمويل أن لا يمتلك سجل تجاري وأن يقدم وثيقة العمل الحر ويكون بها أحد المنتجات التابعة للعمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية، وفي حالة اشتراط وجود كفيل يجب توافر جميع الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك، وتقديم برنت من التأمينات الاجتماعية موضح بها الأجور والمدة الزمنية لذلك.

خطوات طلب التمويل

في البداية يمكنك طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني المنصة الوطنية للأسر المنتجة، خطوات التسجيل في تمهير، ثم تقم بتحديث بياناتك وجميع البيانات المطلوبة، ثم إصدار شهادة الأسر المنتجة وهي شهادة مجانية ويتم إصدارها في نفس وقت الطلب حتى تتمكن من الحصول على الدعم النقدي، وبعد ذلك تقم بإصدار وثيقة العمل الحر المجانية وكل هذا لخدمة العملاء والحصول على الدعم في وقت قصير، وأخيرا قم بتحضير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تتمكن من طلب التمويل.