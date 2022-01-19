صيغة خطاب للديوان الملكي لطلب مساعدة مالية وسداد الديون| طرق التواصل الديوان الملكي

الديوان الملكي السعودي يعد المؤسسة التنفيذية لشؤون المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية بعد إصدار الأوامر والقرارات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولهذا تعد تلك الهيئة الربط الأساسي بين حاكم المملكة وشعبها وحكومتها ويتفرع منه معظم المكاتب الخاصة والعامة، فمن اهم خدمات الديوان استقبال وتلقي شكاوى المواطنين سواء إن كانت شخصية أو شكاوى عامة تخص أمر عام بالمملكة، فقد يقدم الديوان الملكي العديد من المساعدات المالية والعينية لجميع المواطنين سواء داخل وخارج المملكة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط محددة يجب استوفيها قبل التقديم، ولهذا قبل تفكيرك في مراسلة الديوان الملكي لابد من معرفة شروط الحصول علي مساعدات الديوان الملكي.

صيغة معروض الديوان لطلب مساعدة مالية وسداد الديون

عند كتابة خطاب إلى الديوان الملكي لابد من مراعاة الآتي:

تبدأ الخطاب بإلقاء التحية علي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ثم التحية علي أمير الديوان الملكي.

لابد من تقديم كافة الأوراق التي تثبت دخلك الشهري والعمل الذي تعمل به، عدد أفراد الأسرة مع مراعاة سن الأبناء الأكثر من عمر الـ 18 عاماً.

ذكر الظروف المحيطة بك مادياً والأزمات التي تمر بها، والديون المتراكمة عليك.

كتابة أرقام التواصل الخاصة بك والبريد الإلكتروني.

في نهاية الخطاب، قم بالثناء علي خادم الحرمين الشريفين وشكره علي الخدمات التي يقدمها للمواطنين.

إرسال الخطاب عبر ذلك العنوان: الهدأ 7636/ مدينة الرياض 12911

انتظر حتي يصلك الرد خلال 30 يوم من الإرسال.

طرق التواصل مع الديوان الملكي

يوفر الديوان الملكي للمواطنين الموجودين داخل السعودية وأيضاً السعوديين المغتربين بالخارج أرقام للاتصال علي الديوان الملكي، حيث يستقبل خدمة العملاء الاتصالات من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 12 صباحاً يومياً، فأرقام التواصل كالأتي:

الاتصال من داخل السعودية 8004000000

الاتصال من خارج السعودية 920030003

أو يمكن الاتصال علي الرقم 92002220

يمكن أيضاً التواصل إلكترونياً وإرسال طلبك أو شكوتك عبر بوابة الديوان الملكي الإلكترونية.

عنوان بريد الديوان الملكي inforoyaldewan.gov.sa

تقديم طلب الحصول علي منح أراضي الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي عدد من المنح للسعوديين، من أهمهم منحة أرض الديوان الملكي، حيث يقدم الديوان المنحة وفقاً لعدد من الشروط لابد من تواجدها قبل التقديم، فقد يتم مراجعة بيانات المتقدم للتأكد من استحقاقه للمنحة، ولهذا يجب عليك الآن قراءة كافة الشروط التي قدمنها لكم من قبل عبر موقعنا ثقفني، ومن ثم التقديم.