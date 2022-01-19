نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور للتعرف على آلية استحقاق المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد من أكثر ما يهم مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وذلك للتعرف على آلية استحقاق المعاش، فمن الأمور الأساسية في نظام الضمان الاجتماعي هو تقدير الاستحقاق، لأنه يوضح هل انت مستحق للدعم أم غير مستحق؟ وبالتالي فلا بد من التعرف على الدخل المكتسب والدخل الغير مكتسب، فالدخل المكتسب هو كافة الدخل الذي يتم الحصول عليه سواء منك أو لأفراد الأسرة عن طريق العمل، أو عن طريق احد الأنشطة التجارية، وأما بالنسبة الى الدخل الغير مكتسب هو الدخل الذي يتم الحصول عليه بدون عمل أو جهد، مثل عوائد الأصول المملوكة، أو أية إعانات يتم الحصول عليها من الدولة.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور

إن عملية حساب معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور هى عملية دقيقة جداً، وتعمل على إنصاف كل من يستحق للضمان الاجتماعي الجديد المطور، وتعمل على تقدير الاستحقاق وفقاً للبيانات، وبالتالي يمكنكم التعرف على قانون حاسبة الضمان الاجتماعي المطور كما هو موضح.

الدخل المحتسب = الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب

مثال حاسبة الضمان الاجتماعي

تستحق الأسرة المعاش إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى للدخل المحتسب من المعاش ونفترض مثلاً أن احد المواطنين يعول أسرة مكونة من 4 أشخاص، وأن دخله المكتسب 3500 ريال، وليس لديه دخل غير مكتسب، وبالتالي فإن آلية حساب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي تكون كما هو موضح، حيث يكون الدخل المحتسب = 3500 – (50% * 3500) = 1750 ريال، نفترض أن هذه الأسرة الحد الأدنى للدخول في المعاش هو 3300 وبالتالي فإن الأسرة تستحق للمعاش، وذلك لأن الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى، حيث يوضح الفيديو التالي بالتفصيل حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد بالتفصيل.

شروط استحقاق الضمن الاجتماعي

الجدير بالذكر انه يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور كل مستحق سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وبالتالي يمكنهم استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي للتعرف على الاستحقاق، ويستثني من الجنسية ثلاثة فئات وهم.