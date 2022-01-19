الضمان الاجتماعي المطور يعلن عن قبول 72 ألف أسرة في النظام

الضمان الاجتماعي المطور هو نظام قد قام بإطلاقه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلي توفير الدعم المالي للأسر محدودة الدخل والأشد احتياجاً وكذلك الأرامل والمطلقات داخل أراضي المملكة، حتي تتمكن تلك الأسر من سد الاحتياجات الرئيسية وتحسين الحالة المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية التي حدثت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفي خلال الفترة السابقة قد قامت وزارة الموارد البشرية في بدء استقبال طلبات التسجيل في البرنامج ، وفي خلال الساعات القليلة الماضية قد قامت سلطان الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان بالإعلان عن قبول 72 ألف أسرة في نظام الضمان الاجتماعي المطور من بين 220 ألف من المتقدمين.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان الاجتماعي الجديد، وقد قام سلطان الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أحد اللقاءات التلفزيونية إلي أن الأسر التي تم قبولها تصل الي 73 ألف أسرة قائلاً” نعمل علي استكمال بقية المتقدمين بشكل تدريجي” مشيراً إلي أن نظام الضمان مصمم ليشمل فئات أكبر وأن الدخل هو المعيار الأساسي لضم المستفيد إليه، كما أشار إلي أن الضمان الاجتماع ييتم وقفه عن العائل الذي لا ينفق علي أسرته ولا يوفي بما التزم به ، يتم الإبلاغ عنه”، وبناءً عليه فان الوزارة تقوم بالتواصل مع باقي أفراد عائلته للتأكد من عدم إنفاقه عليهم وفي حالة التأكد من الأمر يتم نقل الإعانة لشخص آخر ترشحه الأسرة.

شروط التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد

من خلال المقال يمكنك التعرف علي راتب الضمان الاجتماعي المطور، أما عن شروط استحقاق الضمان فهي كالتالي: