مؤسسة تكافل وخطوات الإستعلام عن الدفعة الثانية والأخيرة للطلاب بالسعودية 1443ه‍ ، قامت مؤسسة تكافل الخيرية بإيداع الدفعة الثانية والأخيرة من إعانات العام الدراسي الحالي للطلبة المستحقين للدعم، وكانت هذه الإعانة ضمن جهود المملكة المستمرة في تقديم العون لأبنائها من الطلبة والطالبات برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويتم إيداع هذه الإعانة في الحسابات الخاصة بالمدارس، وتتولى المدارس تقديم الدعم لأبنائها من الطلاب لتغطي جميع احتياجاتهم المدرسية من كسوة مدرسية، حقيبة مدرسية، ووجبة مدرسية، وقد بلغ إجمالي مبلغ الدعم المادي للدفعة الثانية حوالي 136 مليون ريال، وجاءت هذه الإعانة لخدمة مايقرب من 273 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17ألف مدرسة حكومية.

شروط استحقاق إعانة تكافل للطلبة بالسعودية 1443ه‍

لقد وضعت مؤسسة تكافل الخيرية عدة شروط يجب توافرها في الطلبة والطالبات ليتمكنوا من الحصول على إعانة تكافل الخيرية وهذه الشروط هي:

أن يحمل الطلاب المستفيدين من الإعانة الجنسية السعودية.

جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوي يتم استثناءهم من دعم تكافل ، كما أنه يستثنى من الدعم الطلاب الملتحقين بمحو الأمية.

، كما أنه يستثنى من الدعم الطلاب الملتحقين بمحو الأمية. للحصول على الدعم يجب أن يقوم الطلاب بتجديد التسجيل في المؤسسة كل عام.

يجب أن ينطبق على الطالب خدمة التكافل في المدرسة التابع لها، حتى يتمكن من الحصول على طلب الدعم.

خطوات الإستعلام عن إعانة تكافل

يمكن للطلاب الاستعلام عن قيمة مبلغ إعانة تكافل الخيرية بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل الخيرية .

. كتابة جميع بيانات الطالب المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها مثل رقم الهوية الخاصة به، وأيضًا جميع المعلومات المدرسية.

الضغط على الاستعلام عن مبلغ إعانة تكافل الخيرية.

وتحظى المؤسسة بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، لكي يساهم في الكثير من برامج الدعم للطلاب، وقامت المؤسسة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمختصة لكي تحقق أعلى مستوى من التنمية و لتحقيق أهدافها، وقد تمت الموافقة على مؤسسة تكافل في شهر رمضان المبارك من العام 1431ه‍ ، وبذلك أصبحت تكافل مؤسسة مستقلة.