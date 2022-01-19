نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” قبول 72 ألف أسرة في الضمان الاجتماعي المطور الجديد من 220 ألف أسرة تقدمت للضمان في المقال التالي
أعلن وكيلا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للضمان الاجتماعي المطور الجديد سلطان الجريس، عبر قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء الموافق 2022/01/19، أنه تم قبول 72 ألف أسرة من الذين انطبقت عليهم، ضوابط ومحددات الحصول على أهلية الضمان في النظام الجديد، من بين 220 ألف أسرة كانت قد تقدمت للحصول على الضمان، وقال أن الوزارة تعمل على أستكمال مراجعة باقي الطلبات لباقي الفئات بصورة تدريجية، وفق المواعيد المخطط لها وأوضح عدم تأثر المشمولين بالنظام القديم، وأن الوزارة تعمل الآن على نقلهم على النظام المطور الجديد، وفيما يلي ألية الاستعلام عن نتائج القبول للنظام.
رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.sa.
- أضغط من الصفحة الرئيسية على أستعلام.
- أنقر على خدمات الموقع، ثم سجل رقم السجل المدني.
- سجل رقم الضمان الاجتماعي وأدخل رمز التحقق المرئي.
- سوف يتم إدخالك إلي الصفحة الخاصة بك في النظام وبها قيمة المبلغ الخاص بك في الضمان.
الضمان الاجتماعي المطور الجديد
أعلن وكيل الوزارة في المقابلة اليوم مع قناة العربية أن العائل الذي لا يقوم بالإنفاق على أسرته، يجب أن تقوم الأسرة بالإبلاغ عنه كي يتم وقف صرف الدعم له، لأنه بذالك لا يكون قد ألتزم بضوابط الاستحقاق وهي الصرف على الأسرة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي حالة أنه لم يلتزم بالصرف سوف يتم استبعاده من النظام فوراً.
شروط الاستحقاق في النظام المطور الجديد
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم بصورة مستديم داخل الأراضي السعودية.
- يستثنى من الشرط الأول المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذو الإعاقة والأيتام.
- لا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 110 للعائل و550 للفرد المنتسب للأسرة.
- أن يستقي متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء والالتزام ببرامج التدريب.
- أن لا يكون مقيم في أحد دور الإيواء الحكومية ولا يمتلك أصول ذات قيمة ثمينه.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاش مستقل.
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