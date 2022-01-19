غوتيريش: هناك فرصة حقيقية للسلام في إثيوبيا

غوتيريش: هناك فرصة حقيقية للسلام في إثيوبيااعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء النزاع في إثيوبيا، ودعا كل الأطراف المتنازعة في هذا البلد للتحرك بسرعة نحو وقف المواجهات.

ونقل موقع " روسيا اليوم " عن غوتيريش في بيان له اليوم الأربعاء بعد اتصاله مع المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولوسيغون أوباسانجو، قوله: "أطلعني السيد أوباسانجو على الجهود التي تبذلها حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي للتوصل إلى تسوية للنزاع العنيف.

وأعرب كذلك عن تفاؤله بوجود فرصة حقيقية حاليا لحل سياسي ودبلوماسي.

وأضاف: "يسعدني أنه بعد أكثر من عام من النزاع المسلح الذي أثر على ملايين الأشخاص في أنحاء إثيوبيا وبقية المنطقة، هناك الآن جهد ملموس لإحلال السلام".

وجدد دعواته لـ"كل الأطراف للتحرك بسرعة نحو وقف الأعمال العدائية كخطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح لإحلال السلام" في تيغراي، كما أعرب عن مخاوفه المستمرة بشأن الظروف الإنسانية في أنحاء البلاد.

واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020 بعد أشهر من التوتر بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم الإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.