أخبار اليمن : 5 غارات عدوانية على عصر ومحيط مطار صنعاء

دوت الخليج -

5 غارات عدوانية على عصر ومحيط مطار صنعاء

عاود طيران العدوان السعودي قبل لحظات شن سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. 5 غارات عدوانية على عصر ومحيط مطار صنعاءعاود طيران العدوان السعودي قبل لحظات شن سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارتين مشروع النظافة في منطقة عصر، و3 غارات محيط مطار صنعاء الدولي. وكان الطيران المُعادي شن مساء أمس 7 غارات على العاصمة صنعاء، منها 4 غارات على منطقة عطان، في مديرية السبعين و3 غارات على الأكاديمية العليا بمنطقة الجراف الغربي شارع المطار بمديرية الثورة، خلفت أضراراً بليغة في منازل وممتلكات المواطنين.

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