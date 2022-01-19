البابا تواضروس الثاني يؤكد تضامن الكنيسة القبطية مع الإمارات

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تضامن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الإمارات وشعبها ضد الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بدولة الإمارات.

وأعرب البابا تواضروس في بيان له عن بالغ الحزن والأسى لسقوط عدد من الضحايا والجرحى جراء الهجوم الآثم لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وتمنى بابا الأسكندرية الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله أن يحفظ دولة الإمارات و شعبها و أن تبقى دوما دولة أمن و سلام و تسامح.

وكانت دول غربية وعربية وكيانات دولية قد أدانت استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات، الإثنين، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 في أبوظبي.