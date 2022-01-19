نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج التي تم الإعلان عنها بمنتهى السهولة بشكل وبصورة الكترونية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء أعمال إعلانها بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى مختلف التخصصات التعليمية والأقسام التي جاءت أمام الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم ما قبل الثانوي، حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم الان الحصول عليها بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا على نحو سنستعرضه الان ونتابعه من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

سيصبح بإمكان جميع الطلاب والطالبات الان اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل أيقونة الخدمات الإلكترونية

البدء فى إدخال وتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على خانة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

على ان تكون على الفور امامكم نتائج القبول الموازي على الفور على أن يصبح بإمكانكم عبر صندوق التعليقات التي بالاسفل الان مشاركتنا البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج التي يتأيد حولها إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الاستعلام عنها بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب اصبحت الان معلنة على مستوى جميع المحافظات العراقية