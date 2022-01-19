نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة مباراة منتخب مصر والسودان وتعرف على أهم القنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة عن مباراة منتخب مصر والسودان والتي يخوضها الفراعنة ضمن الجولة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية ويدخلها المنتخب بكامل نجومه سعياً للفوز بالثلاث نقاط التي تضمن له التأهل للدور التالي والاستمرار في المنافسة على البطولة الأعظم في أفريقيا والتي تُوج بها المنتخب في سبع مناسبات سابقة ويسعى للتتويج بالبطولة الثامنة، وفي هذا الإطار نقدم لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمباراة وذلك في إطار خدمتنا الإخبارية المتميزة التي تغطي كافة الفعاليات الرياضية على المستوى المحلي والعالمي.

من الجدير بالذكر أن اللاعب محمد عبد المنعم أحرز الهدف الأول للمنتخب المصري في الشوط الأول، وبذلك ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 6 نقاط، وسوف نتابع معكم أجدد الأحداث في المباراة النارية الشيقة.

موعد مباراة منتخب مصر والسودان

يدخل المنتخب المصري مباراته ضد المنتخب السوداني بكامل تشكيلته التي خاض بها مباراته الماضية مع الدفع بالمدافع محمد عبدالمنعم بدلاً من الونش الذي أُصيب خلال مجريات اللقاء الماضي أمام منتخب غينيا الاستوائية، هذا وستُقام المباراة يوم الأربعاء القادم الموافق 19 يناير في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وسوف يتم بث المباراة من قبل شبكة Bein Sport القطرية على قناتي Bein Max 1 وBein Max 2 بتعليق التونسي عصام الشوالي.

وسوف تُلعب المباراة على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تشكيلة المنتخب المصري في مباراة السودان

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش بنفس الأسماء التي خاض بها مجريات المباراة التي جمعته مع منتخب غينيا بيساو مع بعض التغييرات الطفيفة بسبب الإصابات، وفيما يلي سنقدم لكم تشكيلة المنتخب المتوقعة غداً.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، أيمن أشرف، عمر كمال، أحمد حجازي.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أحمد السيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

هذا وقد نجح المنتخب في اقتناص أول ثلاث نقاط له في البطولة عقب انتصاره على منتخب غينيا بيساو في المباراة الماضية بنتيجة هدف نظيف نجح نجم المنتخب المصري محمد صلاح في إحزاره بعد تمريرة عبقرية من عمرو السولية، وذلك بعد أن خسر أولى مبارياته في دور المجموعات أمام نظيره النيحيري بنتيجة هدف مقابل لا شيء.