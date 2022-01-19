تغيير مهنه وافد الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بالخطوات الصحيحة المعلن عنها

تغيير مهنه وافد من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي ثار عليها التساؤل مؤخرا من قبل المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمة الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات جديده أيضا بالمملكة وذلك لجميع السعوديين والذين تسالن عنهم كثيرا. والتي من اهم هذه الخدمات خطوات الاستعلام عن موظف وافد الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر موقع وزاره الموارد البشرية. كما تم الإعلان أيضا عن إلغاء بلاغات التغيب عن العمل عبر موقع وزاره الموارد البشرية الرسمي ومعرفه خطوات الخدمة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والضوابط التي أعلنت عنها الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمة من احد فروع الوزارة وإلكترونيا أيضا بالخطوات الصحيحة المعلن عنها من خلال هذه المقالة.

تغيير مهنه وافد

أعلنت وزاره الموارد البشرية عن عده خدمات حديثا من ضمنها خدمه تغيير المهنة لأي وافد الكترونيا بخطوات سهله وبسيطه. كما تتيح الخدمة صاحب العمل من تغيير مهنه الوافد أو التعديل في جميع المهن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. ولكن لا يمكن التعديل في الهن الهندسية أو الطبية وغيرها من المهن الخاصة. طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع والتطبيقات الرسمية.

شروط تغيير المهنة

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم نجاح الخدمة. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي:

يجب أن يكون المتقدم بالطلب ممثلا معتمدا عن المنشأة في انظمه الوزارة.

لا يتم تعديل مهنه الوافد إلي مهنه مقصوره علي السعوديين فقط.

يجب أن يكون موقع الكيان في النطاق الأخضر أو البلاتيني.

يجب التأكد من تراخيص المنشاءه وأنها ساريه الصلاحية. بما في ذلك اشتراك خدمه العنوان الوطني في البريد.

خطوات تغيير المهنة الكترونيا

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة عن طرق وخطوات تغيير مهنه وافد وذلك عن طريق.

مكاتب العمل

زياره احد فروع مكاتب العمل. التقدم بطلب تعديل مهنه. سيتم مراجعه الطلب وتعديل المهنة في خلا أسبوع. يتم دفع رسوم الخدمة والتوجه إلي الجوازات لتعديل المهنة الجديدة في الإقامة.

الخدمة الإلكترونية