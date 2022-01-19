إعملي المكرونة بطرق جديدة ومبتكرة وشهية للغاية

المكرونة تعد أساس أغلب المأكولات حيث يتم تناولها بجانب العديد من الأطعمة كالدجاج بكل أنواع واللحم ايضاً، ويوجد العديد من الأصناف التي يتم طهي المكرونة بها، واليوم سوف نتناول العديد من الطرق المختلفة لعمل المكرونة.

مكونات عمل مكرونة الوايت صوص:

كيس مكرونة أقلام.

نصف كيلو فراخ بانيه.

مرقة دجاج.

3 معلقة مشروم متقطع قطع صغيرة.

كوب ونصف حليب.

1 حبة بصل.

ملح.

فلفل أسود.

جبن مشكلة(رومي وشيدر و موتزاريلا).

مكونات الوايت صوص:

2 ملعقة دقيق.

كوب حليب.

نص كوب من الكريمة.

معلقة سمنة.

ملح.

فلفل أسمر.

طريقة تحضير المكرونة بالوايت صوص:

في وعاء على النار بضع السمن وعندما تسخن نضيف الدقيق ويتم التقليب جيداً بدون توقف حتى يتحول لون الدقيق إلى اللون الأصفر البسيط. ثم نضيف إلى الخليط الحليب ومرقة الدجاج وأيضا الكريمة،مع التقليب المستمر بدون توقف حتى لا يتكتل الخليط ونحصل على خليط متجانس وكريمي. بعد الحصول على القوام المطلوب نقوم بتتبيله بالملح والفلفل الأسمر وأيضا البهارات ونقلب حتى تتجانس كل المكونات. نضيف عليه مشكل الجبن حتى تسيح معه ونقلبها جيداً ثم نتركة جانباً. نلاحظ أن قوام الوايت صوص بيثقل بعد أن يبرد. نقوم بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة في وعاء نقوم بوضع الماء وملح وملعقة زيت وعندما تغلي ننزل بالمكرونة ونقلبها من وقت لأخر حتي تنضج. نقوم بتصفيتها ونضعها في وعاء وعليها الويت صوص ونقلب حتى تتجانس معه وتقدم.

مقادير المكرونه بكرات اللحم والجبن في الفرن:

نصف كيلو لحم مفروم.

ملعقة بهارات فراخ.

نصف ملعقة ملح.

2 ملعقة بقسماط.

2 ملعقة كبيرة زيت.

معجون صلصة طماطم جاهزة.

فص ثوم مهروس.

مكرونة اسباجتي.

كوب جبنة موزاريلا.

طريقة تحضير المكرونه بكرات اللحم :