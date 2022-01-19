أخبار اليمن : طيران العدوان يكثف غاراته على مأرب وشبوة

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طيران العدوان يكثف غاراته على مأرب وشبوة

كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظتي مأرب وشبوة. طيران العدوان يكثف غاراته على مأرب وشبوةكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظتي مأرب وشبوة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ9 غارات مديرية حريب، و3 غارات مديرية الجوبة بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 5 غارات على مديرية عين، وغارتين على مديرية بيحان في شبوة. وأفاد المصدر بأن الغارات تسببت في أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين ومزارعهم.

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