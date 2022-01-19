نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile للاندوريد والآيفون والاستمتاع بآلاف الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من مستخدمي هواتف الأندرويد أو الآيفون وترغب في شحن شدات ببجي لحسابك على اللعبة، فإنه يمكنك الآن وبكل سهولة شحن رصيدك على جوجل بلاي أو آيتيونز وشراء الكميات التي ترغب بها من داخل اللعبة بأمان وبسعر مناسب.

شحن شدات ببجي للأندرويد

احصل الآن على شحن آمن لبطاقات ببجي دون أن تقع فريسة للنصب ودون أن يتعرض حسابك للحظر الدائم بسبب شراء بطاقات ببجي من مصدر غير موثوق به، وحتى تتمكن من شحن بطاقات ببجي للهواتف الأندرويد من خلال رصيد جوجل بلاي عليك باتباع الخطوات التالية:

اشحن رصيد حسابك على جوجل بلاي من خلال بطاقات جوجل بلاي.

افتح اللعبة وقم بتسجيل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في إضافات الشدات إليه.

أختر شكل الشدات التي ترغب في إضافتها من داخل اللعبة.

أشتري كمية الشدات التي تريدها.

اخترطريقة الدفع من خلال رصيد حسابك على جوجل بلاي.



شحن شدات ببجي للأيفون

يستطيع مستخدمي هواتف آيفون والآيباد شحن شدات لعبة ببجي من خلال رصيدك علىApple ID عن طرق بطاقات ITunes، اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من الحصول على شدات ببجي لأجهزة IOS:

اشحن رصيد حسابك على Apple ID عن طريق بطاقاتITunes .

انتقل إلى لعبة ببجي، وسجل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في شحن شدات ببجي الخاصة به.

اختر أشكال الشدات التي ترغب في شرائها من اللعبة ولا تنسى اختيار الكميات التي ترغب في إضافتها إلى حسابك الخاص.

اضغط على زر “الدفع عن طريق رصيد آيتيونز الخاص بك”.

يمكنك أيضًا شراء شراء بطاقات آيتيونز من موقع بطاقاتي إذا كنت من المقيمين بالمملكة العربية السعودية وترغب في شرائها مصدر موثوق به بأسعار مناسبة للجميع بطريقة آمنة.

الموسم 21 من ببجي موبايل

أطلقت الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل منذ قليل الموسم 21 من ببجي مع تحديثات جديدة ومتطورة تحاكي الواقع بشكل كبير خاصة مع مود الجودزيلا وكينج كونج، كما شمل الإصدار الجديد من لعبة ببجي والذي يحمل رقم 1.8 تحديث الخرائط بشكل جديد ليكون أكثر واقعية مع العديد من الأسلحة الجديدة والمتطورة التي تعطي للعبة المزيد من الإثارة والمتعة.

ويمكن أيضا شحن سدات ببجي لأصجاب الهواتف التي تعمل على نظام الأندوريد من خلال رصيد جوجل بلاي، يويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى حساب جوجل بلاي، ومن ثم فتح لعبة ببجي موبايل ثم القيام بتسجيل الدخول والضغط على شحن شدات ببجي الموجودة في اللعبة واختيار عدد الشدات التي يرغب اللاعب في شحنها، ثم الدفع باستخدام حساب جوجل بلاي، وبذلك تتم عملية الشحن.

يذكر أنه يمكن أيضا شحن شدات ببحي موبايل من خلال موقع Midas buy ويعد هذا الموقع هو الموقع الرسمي الخاص باللعبة، لذلك يجب التأكد من مصداقية الموقع قبل الدخول عليه حتى لا تتعرض لأي نوع من الإختراق، وبعد الدخول على الموقع يجب إختيار الدولة وعدد الشدات ثم إكمال عملية شراء الشدات.

تحديث ببجي الجديد 1.8

يعد تحديث ببجي موبايل الجديد من أهم التحديثات التي أطلقتها لعبة ببجي منذ انطلاقها في 2017 لانه شمل الكثير من التحديثات سواء في الخرائط أو في الأسلحة والملابس التي تم اضافتها الى متجر ببجي لذا يبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببحي موبايل الرسمية ومن خلال السطور القليلة الماضية قدمنا لكم الطريقة الصحيحة لشحن شدات ببجي موبايل.