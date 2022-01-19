عروض العثيم الأسبوعية 19 يناير 2022 وخصومات تصل الى 60 بالمائة مع مهرجان أشترى أكتر ادفع اقل

عروض مميزة ورائعة من خلال متجر العثيم في المملكة العربية السعودية وصلت التخفيضات لأكثر من النصف، ويستطيع الإستفادة من العروض أي شخص موجود في السعودية وتستمر تلك العروض والخصومات لمدة أسبوع بدايةً من يوم الأربعاء الذي يوافق 24 من الشهر الحالي وتمتد حتى يوم الثلاثاء 30 من نوفمبر أي نهاية الشهر الحالي، من الجدير بالذكر أن العثيم لها سلسلة من المحلات كبيرة في مختلف البلاد بالمملكة العربية السعودية فتتواجد في الروضة، العزيزية، يوجد لها سبع فروع في أماكن مختلفة من الرياض، وثلاث فروع في الخرج، وفرعين بمدينة الدمام.

طريقة تواصل المواطنين مع خدمة عملاء العثيم.

يمكن التواصل من خلال القيام بالإتصال على الرقم التالي 00966112547000 من أي مكان في المملكة العربية السعودية.

ويمكن التواصل عبر الفاكس على رقم 00966114933264.

الممكن أن يتواصل المواطنين بطريقة مباشرة مع خدمة العملاء عن طريق رقم 920000702.

ويمكن الإتصال من خلال البريد الإلكتروني التابع للعثيم [email protected]

من الممكن التواصل من خلال أرقام البريد التالية 41700 والرقم الآخر 11531.

ومن الممكن الذهاب إلى الموقع الرئيسي التابع لشركة العثيم بالرياض.

أحدث الخصومات على العديد من السلع في العثيم.

خصم على سكر الفهد يصل إلى عشر ريالات على كمية 10 كيلو جرام. خصم على صابون تايد مقدار عشرة كيلو جرام ووصل مقدار الخصم إلى 53%. أرز أبو كاس وزن عشرة كيلو جرام وصل مقدار الخصم عليه إلى 37%. خصم قدره 32% على زيت الذرة عافية. خصم على كيلو اللحم المفروم ليصبح ثمنه 20 ريال بعد أن كان ثمنه 29 ريال. عرض على كيلو اللحم الضاني ليبلغ سعره 40 ريال بعد أن كان سعره 70 ريال.

وتتوالى العروض ليس فقط على السلع الغذائية بل تمتد لتشمل المنظفات والاجهزة الكهربائية

، وكذلك منتجات الألبان العديدة في جميع فروع العثيم كما يقدم العثيم زيت جوز الهند البكر الممتاز من باراشوت (200 مل). وكذلك زيت دابر العضوي البكر (200 مل). وكذلك كريم فاتيكا للشعر (140 مل). وكذلك كريم Sweet & Lovely متعدد الفيتامينات (80 جرام). وكذلك تطهير ماء ميسيلار Garnier (400 مل). وأيضًا قناع Hydra Bomb بخلاصة Garnier (قرص واحد لكل منهما). وكذلك قناع لتطهير البشرة نيفيا (على شكل أقراص). وكذلك منتجات نيوتروجينا.