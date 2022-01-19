الأونروا تطلق نداء طارئا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان

جدة - نرمين السيد - أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينين وتشغيلهم (أونروا) نداء لبنان الاستغاثى الطارئ لعام 2022 والذى يهدف إلى جمع الأموال لتقديم المساعدات الإنسانية والحيوية للاجئين الفلسطينيين فى لبنان.





جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم الأربعاء، بمقر لجنة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) وسط بيروت بحضور نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية فى لبنان نجاة رشدى ومدير شؤون الاونروا فى لبنان كلاوديو كوردونى والسفير الفلسطينى فى لبنان أشرف دبور وآخرين.

ونبهت الأونروا إلى أن الوضع يزاد سوءا فى لبنان يوما بعد يوم، وأن الانهيار الاقتصادى والصراع السياسى أدى لوضع كارثى، مشيرة إلى أن هذا الوضع يشمل أكثرمن 200 ألف لاجئ فلسطينى فى 12 مخيما للاجئين فى جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم ونقص الوقود والكهرباء يؤثر على سلامة وصحة ورفاهية جميع السكان، مؤكدا أن أكثر من 73 فى المائة من لاجئى فلسطين يعيشون تحت خط الفقر وغير قادرين على تغطية نفقاتهم، بسبب التضخم المفرط.

ودعت الأونروا لمضاعفة الجهود لتقديم مساعدة نقدية شهرية إضافية للعائلات التى هى فى أمس الحاجة إليها.

ومن جانبها، قالت نجاة رشدى إن النداء الطارئ الذى يتم إطلاقة اليوم من أجل اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان يأتى فى وقت حرج حيث تستمر أزمات لبنان فى إلقاء عبء ثقيل على كاهل الفئات الأكثر ضعفاً وحرمانا، معتبرة أن هذا النداء سيساعد على التخفيف من مآسى ومصاعب اللاجئين الفلسطينيين وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.

وأضافت: أن هدف هذا النداء واضح وتوقيته مهم فى ظل الأزمة الراهنة، وهو حشد الدعم المالى لعمل الأونروا الحيوى حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار فى تقديم الحماية والمساعدة المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين المقيمين فى لبنان.