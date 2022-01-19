تحميل لعبة بيس على الكمبيوتر والموبايل وطريقة التشغيل

لعبة بيس، اليوم PES هي واحدة من أكثر ألعاب كرة القدم شهرة على الساحة حتى أنها واحدة من أكثر الألعاب شعبية، لعبة PES أو Pro Evolution Soccerهي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو الرياضية في العالم، منذ أن انطلقت من قبل شركة كونامي في عام 2001، فقد حظيت بجمهور عريض، وتعتبر لعبة كرة القدم رقم واحد في العالم لأن جميع نسخها عادة ما تأتي بمفاجأة ممتعة ومثيرة للاعبين.

مميزات لعبة بيس أو PRO EVOLUTION SOCCER :

تتميز لعبة PESبمحاكاة الواقع كما لو كنت لاعبًا حقيقيًا في إحدى المباريات فهي مصممة برسومات عالية الجودة.

من خلال اللعب يمكنك إدارة فريقك الخاص أو إنشاء لاعبين فرديين.

يتيح لك أحدث إصدار من PESممارسة الألعاب عبر الإنترنت مع الأصدقاء.

تهتم الشركة التي طورت لعبة PESبكافة التفاصيلات اللازمة لتستمتع باللعبة، مثل إضافة مدرب جديد وأحذية وكرات جديدة للفريق وتحديث الملعب.

قام المطور ببعض التغييرات على أحدث إصدار وذلك مثل أنهم أضافوا فرق حديثة صاعدة وتخلصت من بعض الفرق التي لم تحصل على الشهرة والشعبية، كما أنها أيضًا قامت بإضافة عدد من الدوريات.

يوجد نصيب للمرأة في إصدار لعبة بيس الجديد 107 حيث أنها قامت بإصدار نسخة كاملة تحتوي على فرق جديدة مختصة بالنساء فقط، وذلك كان غير موجود مسبقًا في النسخ القديمة.

كيفية تحميل لعبة بيس ومتطلباتها:

إن لعبة بيس متوافقة مع Microsoft Windows و PlayStation 3 و 4 و Xbox 360 و Xbox One وذلك كله بالإضافة إلى الأندرويد، ولتشغيل لعبة بيس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، هناك عدة متطلبات وهي:

أن يكون النظام Windows7 و 64 بت.

أن يكون المساحة 16 جيجابايت للتخزين.

4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويجب أن يكون المعالج Phenom 11 X3 715 أو Core i3-550 3.2 جيجا هرتز.

ولتنزيل اللعبة على جهازك الكمبيوتر، هناك بعض الخطوات هي: