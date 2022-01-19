تجديد تأشيرة الإقامة 1443 خطوات الاستعلام عن موعد تجديد الاقامة للوافد عبر المنصة الوطنية الموحدة

المديرية العامة بالمملكة العربية السعودية التابعة للجوازات تعمل باهتمام نحو عمل نماذج خاصة بتجديد الإقامة، وهذه المسألة تهم بشكل كبير نسبيًا جميع الوافدين والمغتربين في المملكة العربية السعودية وكل هذه الشؤون في النهاية تابعة لوزارة الداخلية السعودية وهدفها الأساسي مد يد المساعدة إلى كل من يأتي إلى السعودية أو يرحل عنها، كما أنه يعمل أيضًا على تقديم الخدمات للمواطنين السعوديين من خلال إتاحة إصدار جوازات السفر.

الخطوات المتبعة لقيام الوافد بتجديد الإقامة الخاصة به.

وعلى صعيد متصل تستطيع أن تقوم بالاستعلام عن موعد تجديد الإقامة الخاصة بك وذلك من خلال الخطوات الآتية والتي توضح لك طريقة تجديد الإقامة على النحو الآتي: –

يتم الدخول إلى منصة أبشر الخاصة بالأفراد. يتم كتابة رقم الهوية الخاص بالوافد والرقم السري التابع له. من خلال المنصة يتم الإنتقال إلى الصفحة التابعة للوافد. يتم النر على خدمة المكفولين عبر الموقع من خلال خيارات الخدمات الإلكترونية على الصفحة. اختيار أمر تجديد إقامة في المملكة العربية السعودية. يتم اختيار مدة الإقامة التي يريدها الوافد وبعد ذلك يقوم بالضغط على تجديد الموجودة على الصفحة. بعد الإنتهاء من كافة الخطوات السابقة بنجاح يتمكن الوافد من إتمام تجديد إقامته بنجاح.

طريقة تحميل ورقة النموذج الخاصة بتجديد الإقامة.

يستمر البحث حول رابط خاص بالنموذج بصيغة pdf وهذا من أجل طباعته وتقديمه لأقرب إدارة، ومن الممكن أيضًا أن يتم تحميل النموذج من خلال برنامج word ويتم ذلك بسهولة عن طريق ما يلي: