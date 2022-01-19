الاستعلام عن موظف وافد 1443 خطوات الاستعلام عن الموظفين الوافدين عبر منصة أبشر

تقدم حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات والتي من بينها الاستعلام عن الجوازات، ومن خلال منصة أبشر تحت إشراف وزارة الداخلية السعودية ومن خلال هذا الموقع يمكن الاستفسار عن الوافد لجوازات السعودية حيث أن تلك المنصة تعمل على تقديم مجموعة كبيرة ومميزة من الخدمات لوافدين المتواجدين في المملكة العربية السعوديين وينبغي للتمتع بتلك الخدمات أن يكون الشخص يمتلك حساب عبر الموقع.

طريقة الاستفسار عن وافد جوازات بالمملكة العربية السعودية.

الدخول إلى الموقع التابع بوزارة الداخلية السعودية. يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة جوازات. ومن ثم نذهب إلى منصة أبشر وننقر على أفراد. يتم تسجيل الدخول عبر المنصة. من خلال الصفحة يقوم المستخدم بالنقر على أمر الاستعلام عن صلاحية الإقامة. يقوم المستخدم بكتابة كافة البيانات اوبة عبر الصفحة ومن ثم النقر على أمر عرض. سوف يظهر صفحة تحتوي على كل المعلومات الخاصة بشأن الوافد من حيث كونه موجود بالعمل الخاص به أو كان مبلغ عنه بالهروب.

الخطوات التي يتم اتباعها للاستعلام عن موظف وافد.

وتستطيع أيضا الاستعلام عن الموظف من خلال الخطوات التي سنعمل على توضحيها وذلك عبر موقف وزارة العمل السعودي وهي على النحو الموضح أدنا