القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في كأس الأمم الإفريقية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم مجاناً على النايل سات من الأمور التي يبحث عنها جميع عشاق كرة القدم العربية في كل مكان، حيث سيكون الجميع على موعد مع واحدة من المباريات النارية في دور المجموعات، والتي تجمع بين المنتخب الجزائري ضد منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، ويتوقع الجميع ان تكون مباراة الفريقين غاية في القوة والإثارة في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة، ون خلال المقال، نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستبث ماتش الجزائر وكوت ديفوار اليوم على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخيرة في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الخامسة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار مجاناً

تعد مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار من أهم لقاءات المجموعة الخامسة، ويدخل المنتخب الجزائري لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز أمام منتخب كوت ديفوار من أجل حسم بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة، حيث لم يقدم المنتخب الجزائري المستوي المطلوب خلال دور المجموعات بعد التعادل أمام سيراليون في الجولة الأولي، والخسارة المفاجأة أمام غينيا الاستوائية ليتذيل الفريق ترتيب المجموعة الخامسة، وعلى الجانب الآخر، فقد نجح كوت ديفوار في تحقيق الفوز أمام غينيا الاستوائية في الجولة الأولي، والتعادل في الجولة الثانية أمام منتخب سيراليون ليتصدر ترتيب المجموعة، وتنقل أحداث بطولة أمم إفريقيا لهذا العام حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب جابوما وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة من جميع عشاق ومحبي محاربي الصحراء، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس HD 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في أمم إفريقيا بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم بدون تشفير

IRIB Varzesh HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Intelsat 62°E – 11555 V 30000 Football-HD

YAHSAT 52°5 – 11785 H 27500

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار مجاناً على النايل سات

نستعرض لجميع متابعينا تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر اليوم في كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الثالث والأخيرة من المجموعة الخامسة، ويذكر أن التليفزيون الجزائري قد حصل على حقوق بث 10 مباريات من بطولة أمم إفريقيا لهذا العام، ويقوم التليفزيون الجزائري بنقل مباريات المنتخب الجزائري في البطولة، حيث سيكون تردد قناة الجزائرية الأرضية من أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم على النايل سات مجاناً بدون أشتراك.