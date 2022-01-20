التقديم في دعم النحالين.. تمويل تربية النحل المتنقل

التقديم في دعم النحالين، حيث يقدم صندوق التنمية الزراعية عدد مميز من الخدمات الائتمانية من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة، ويوفر الصندوق برنامج خاص من أجل تقديم تمويل خاص بمربي النحل المتنقل، ويساعد الصندوق جميع المستفيدين علي تقديم عدد من الخدمات الفنية والتسويقية ومساعدتهم علي التدريب قبل الحصول علي الدعم، وذلك في جميع مناطق ومدن المملكة، ويتم منح قرض تنموي طويل الأجل، علي أن يكون شامل ذلك جميع التكاليف الاستثمارية لمربي النحل الذين يحصلون علي تصريح من أجل مزاولة النشاط من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وسوف نوضح لكم كيفية التقديم في دعم النحالين وذلك لجميع المستفيدين الجدد في الخطوات الأتية.

شروط تمويل دعم النحالين

يمكن أن يتم التقديم في دعم النحالين من خلال صندوق التنمية الزراعية، وذلك لجميع المواطنين بجميع مدن المملكة، مع ضرورة توافر شروط التسجيل التالية:

يتطلب التقديم بأن يتم ​الحصول على “بطاقة نحال متنقل” والحصول علي ترخيص من خلال خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يجب أن يتم الحصول على شهادة حضور تفيد بالحصول علي الدورة التدريبية من خلال احد الجمعيات التي تتعاون مع صندوق التنمية الزراعية ومن جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة.​

من شروط برنامج دعم النحل المتنقل أن لا يكون المتقدم موظف حكومي أو موظف بالقطاع الخاص.

العمر المُحدد للتقديم في ذلك البرنامج يجب ألا يقل عن 21 سنة.

​كيف أسجل في دعم النحالين؟

يمكن أن يتم التسجيل في دعم النحالين بشكل إلكتروني من خلال موقع الصندوق الإلكتروني، علي أن يتم التسجيل بهذه الخطوات:

الدخول إلكترونياً علي رابط التقديم: تربية النحل المتنقل.

الدخول علي قسم الخدمات الائتمانية.

اختيار المنتجات والأنشطة الزراعية.

ثم اختيار تربية النحل المتنقل.

ثم تسجيل البيانات الشخصية التي يطلبها نموذج التسجيل الخاص بكل فرد، علي أن يتم تسجيل البيانات بشكل صحيح بدون أخطاء.

الضغط علي تقديم الطلب.

ويمكن أيضاً التقديم في دعم مربي النحل المتنقل من خلال الذهاب الي أقرب فرع لصندوق التنمية الزراعية من خلال المنطقة التي يقيم بها كل مستفيد حتي يتم الحصول علي التمويل بشكل ميسر وسهل.