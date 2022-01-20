شروط رخصة البناء | استخراج رخصة بناء جديدة بالسعودية

شروط رخصة البناء، فقد أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية عن عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها من جانب المواطنين في حالة رغبة كل شخص في استخراج رخص البناء من أجل المنازل الجديدة، ويعتبر استخراج رخصة بناء من الأمور الهامة التي يجب التعرف علي معاييرها قبل التوجه الي أي إجراء يخص عملية البناء، فرخصة البِناء من جانب الوزارة هي الوثيقة الرسمية كتصريح رسمي من أجل البناء من جانب وزارة الإسكان، فيجب توافر الرخصة من جانب صاحب البناء حتي يتم البدء في تنفيذ المخطط البنائي الذي يرغب في تنفيذه، وسوف نوضح لكم طريقة إصدار رخص البناء وشروط رخصة البناء.

شروط رخصة البناء في السعودية

وزارة الشؤون البلدية والقروية قررت وضع عدد محدد من الاشتراطات العامة من أجل الموافقة علي البدء في تنفيذ البناء، ومن شروط رخصة البناء ما يلي:

يجب علي كل مواطن أن يحصل علي شهادة صلاحية تخص موقع البناء.

يجب التعهد والالتزام بتوافر كود البناء السعودي الذي يتم استخراجه من جانب خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

يجب علي كل شخص يرغب في البناء يقوم بتقديم كروكي يخص البناء الذي يرغب في إنشاءه.

يجب الموافقة علي النظام الخاص بالبناء المعتمد من جانب المخططات التقسيمية وفق حيثيات الوزارة.

الالتزام بجميع المعايير التي تخص الجانب الأمني والجانب الصحي.

يجب دفع جميع الرسوم التي تقررها الوزارة للموافقة علي إصدار الترخيص.

تقديم بيان تفصيلي يوضح تفاصيل الموقع.

يجب المحافظة علي نظام الارتدادات التي تتم وفق الضوابط الخاصة بالبناء.

يجب المحافظة بالشروط الخاصة باستدامة المباني، وتطبيق جميع المعايير الفنية المتعلقة بترشيد الاستهلاك الذي يخص الماء أو الطاقة.

من شروط الترخيص هو تقديم استمارة التدقيق للمتطلبات الخاصة بالمباني من جانب أي مكتب هندسي.

كيف استخرج رخصة بناء جديدة؟

يتم الموافقة علي إصدار رخصة بناء جديدة بالسعودية من خلال أداء الخطوات التالية: