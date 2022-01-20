نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات التسجيل في سكني وموعد صرف هذا الشهر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في سكني أصبح ضرورة ملحة لمعظم المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على مسكن يناسب أذواقهم وتطلعاتهم في 2022، حيث يمثل برنامج سكني والذي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية خدمة تستهدف المواطن أو المواطنة للتسجيل في قوائم الوزارة لطلب دعم سكني يمكنهم من الحصول على أحد حلول تملك العقارات التي تقدمها الوزارة في حالة استحقاقهم للحصول على الدعم وتوفر جميع الشروط المطلوبة، حيث أن الهدف الأساسي الذي تطمح إليه وزارة الإسكان السعودية هو رفع نسبة تملك الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 70% من نسبة سكان المملكة بحلول عام 2030.

تسجيل الدخول على بوابة سكني:

وعند الدخول لأول مرة على منصة سكني يجب عليك أولاً تسجيل حساب جديد في المنصة للبدء في الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الخطوات القليلة التالية؛ مع ملاحظة أنه في حالة وجود تسجيل سابق في موقع إسكان فإنه لا يمكن استخدام نفس اسم المستخدم و كلمة المرور و يتوجب عمل تسجيل في سكني و إنشاء كلمة مرور جديدة.

أما في حالة وجود حساب قائم بالفعل على المنصة فانه يمكنك تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

خطوات تسجيل الدخول في سكني:

قم بالذهاب إلى رابط منصة سكني. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد. ثم الإشارة على المربع الخاص للتحقق من صحة التسجيل. وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة استلام كلمة المرور المؤقتة. وذلك للحصول على رمز التفعيل والذي سوف يتم إرساله إليك عبر رسالة نصية من خلال خدمة أبشر. بعد التحقق من البيانات واستلام الرسالة يجب عليك استكمال البيانات اللازمة مثل البريد الإلكتروني، كلمة المرور

الخاصة بالحساب، رقم الجوال ورمز التفعيل ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

والجدير بالذكر أنه وقد سبق وشرحنا لكم من خلال مقال سابق في موقع ثقفني طريقة وخطوات التقديم على دعم سكني بالتفصيل.

موعد صرف دعم سكني لشهر يناير 2022:

وقد قررت وزارة الإسكان السعودية سابقاً بتحديد يوم الرابع والعشرين من كل شهر كموعد ثابت لصرف الدعم السكني إلى مستحقيه، ما لم يتعارض مع يوم عطلة رسمية أو مناسبة قومية أو نهاية الأسبوع، والجدير بالذكر أن موعد نزول دعم سكني هذا الشهر يوافق يوم الاثنين 24 يناير 2022، والموافق 21 جمادي الآخرة 1443 هجرياً.