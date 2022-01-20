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عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 1443 وخطوات التسجيل في سكني، يبحث العديد من المواطنين في المملكة السعودية عن موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير، حيث اقترب موعد الصرف ولم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، فيتم صرف الدعم السكني عادة يوم 24 من كل شهر ميلادي ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، ومن خلال التالي نوضح لكم بعض المعلومات الهامة عن الدعم السكني وذلك من خلال موقع ثقفني.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 1443

سوف يتم صرف الدعم السكني لشهر يناير كما هو معروف يوم 24 يناير 2022 الموافق الاثنين 21/6/1443 ، وهذا كما أعلنت وزارة الإسكان من قبل أنه يتم صرف الدعم يوم 24 من كل شهر ميلادي وسوف يوافق هذا التاريخ يوم الاثنين الموافق 21 جمادي الأخر، لذلك لابد على المستفيدين تحديث بياناتهم دائماً للاستفادة من الدعم وعدم حدوث أي مشاكل واستبعادهم من الدعم.

طريقة التسجيل في الدعم السكني 1443

يمكن التسجيل في سكني قبل صرف الدعم حيث يرغب العديد في التسجيل والاستفادة من الدعم قبل صرفه، حيث يتم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي للدعم السكني. تسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني. تدوين رمز التحقق. كتابة كلمة المرور. الضغط على التقديم في الدعم السكني. قراءة الشروط والأحكام ثم النقر بالموافقة. الرد على جميع الأسئلة المطروحة. الضغط على تسجيل.

شروط الدعم السكني

هناك مجموعة من الشروط لابد من الالتزام بها من قبل المتقدمين للحصول على الدعم والاستفادة به وتتمثل هذه الشروط في التالي :

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون المتقدم وأسرته مقيمين في المملكة إقامة دائمة.

يجب أيضاً أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 24 عام.

يشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على دعم سكني من قبل.

ألا يكون المتقدم قد امتلك منزل في الخمس سنوات التي تسبق وقت التقديم.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال معلومات هامة عن موعد صرف الدعم السكني 1443 وخطوات التسجيل في الدعم السكني، كما وضحنا لكم شروط الحصول على الدعم السكني.