نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تبدأي يومك بهذا الكوب.. أضرار بالغة لشرب الكمون على الريق خاصةً للسيدات تعرفى عليها الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكمون من أفضل التوابل والأعشاب الطبية التي لها مكانة عالية في جميع مطابخ العالم، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد الطبية خاصة في حالات الهضم مثل المغص وعسر الهضم والانتفاخ، ولكن شرب الكثير من الكمون على الريق أو على معدة فارغة يسبب العديد من الآثار الجانبية ، فهل اهتممت يوما بمعرفة أضرار الكمون؟، لذلك سوف نقوم بعرض بعض أضرار الكمون و نتعرف بشكل أوسع على أضراره على الأطفال الرضع والحوامل وتأثيره على الدورة الشهرية والمبيض وكذلك مرضى السكري.

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أضرار الكمون على الرضع

كثير من النصائح الخاطئة توارثناها عن أجدادنا بإعطاء الأطفال المصابين بالمغص مشروب الكمون لأنهم يرون أنه ذو تأثير سحري في القضاء على المغص، ولكن عزيزتي الأم إن الأطباء يستبعدون هذا المشروب للأطفال من عمر يوم وحتى ستة شهور لما له من أضرار على صحتهم، يؤثر الكمون بشكل كبير على الأطفال الرضع، ولكن أعشاب الكمون ذاته تكون مجهولة المصدر في أغلب الأحيان وغير معبأ بشكل آمن وهذا يضمن لك أن يؤثر بشكل سلبي على طفلك، ويعتبر بعض الأطباء أن اعتماد الأم على الكمون لا يسمح للطفل بالنمو بالشكل الطبيعي لأنه لا يحصل على أي قيمة غذائية منه أي يشربه الرضيع دون أي فائدة.

أضرار الكمون على المبيض والدورة الشهرية

يجب على كل امرأة أن تحترس من أضرار الكمون إذا تم تناوله بكميات كبيرة في ذلك يؤثر على الصحة الإنجابية، فإن أضرار الكمون تبدأ من الإصابة بتسلخات في الرحم وضعف المبيض وصولا إلى الإصابة بالعقم في بعض الأحيان، فاحرصي عزيزتي ألا تتناوله في الشهور الأولى من الحمل فقد يتسبب ذلك في حدوث إجهاض الجنين، وينصح الكثير من الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد بعدم إتباع النصائح بعض المدونات على الإنترنت التي تروج إلى فوائد الكمون بالنسبة للحوامل لما له من أضرار خاصة في الأشهر الأولى، كما يؤدي شرب الكمون إلى نزيف حاد أثناء الحيض فإذا تم استهلاك بذور الكمون بكميات كبيرة ستصبح الدورة الشهرية أكثر غزارة من المعتاد.

أضرار الكمون على مرضى السكر

يسبب استهلاك الكمون بكميات كبيرة أن يؤدي إلى خفض مستوى السكر في الدم من المهم أن تذكر هذه النقطة إذا كنت محتاجا لإجراء عملية جراحية في المستقبل القريب أثناء الجراحة فمن الضروري الحفاظ على مستوى السكر في الدم لذا قد ينصح الطبيب بالتوقف عن تناول بذور الكمون، أسبوعين على الأقل قبل الجراحة، ويحتاج مرض السكري إلى التحكم بمستوى السكر في الدم لديهم ولكن قد تقلل بذور الكمون مستوى السكر في الدم بسرعة ويمكن أن تسبب في انخفاض مستوى السكر في الدم لذا يجب على مرضى السكري تجنب استهلاك بذور الكمون، و إذا كان يجب عليهم استهلاكها فالاعتدال هو الأفضل.

أضرار الكمون على الكبد

يمكن أن يؤدي الزيت الموجود في بذور الكمون إلى تلف الكبد والكلى وإذا استخدمه الشخص بكمية كبيرة على الريق لفترة طويلة من الزمن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد، لذلك يجب تجنب تناولها على الريق نهائيا.

أضرار الكمون على المعدة

يتسبب شرب الكمون على الريق في الإصابة بالغازات والعديد من المشاكل والاضطرابات المزعجة على الجهاز الهضمي، وفي مقدمتها حرقة المعدة ويتسبب في التجشؤ الفرد وهو انتفاخ زائد للغازات في الأمعاء والمعدة تخرجها من خلال الفم مما يؤدي الإحراج.

الكمون له تأثير يشبه المخدرات بذور الكمون لها خصائص مخدرة لذا ينبغي استهلاك الكمون بحظر لأنها يمكن أن تسبب الإدمان علاوة على الآثار الجانبية الأخرى من بذور الكمون مثل النعاس والغثيان.

الكمون قد يسبب حساسية وطفح جلدي: استهلاك بذور الكمون بكثرة يمكن أن تسبب أيضا طفح جلدي وحساسية، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد أن يستهلكوا بذور الكمون بكميات قليلة.