لبنان: اتفاقيتنا تنص على توريد غاز مصري وليس إسرائيلي

دوت الخليج :- أكد لبنان، الأحد، أن اتفاقية توريد الغاز إليه تنص على أنه مصري وليس إسرائيلي، نافيا بشكل قاطع ما أورده إعلام عبري بهذا الخصوص.

جاء ذلك في بيان لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، تعقيبا على ما ذكرته قناة 12 الإسرائيلية الخاصة، السبت، بموافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان.

وقال الوزارة اللبنانية إن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا اسرائيليا، هو كلام عار عن الصحة جملةً وتفصيلا".

ولفتت إلى أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه".

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

وأزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.

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