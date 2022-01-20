أخبار اليمن : 3 غارات عدوانية جديدة على التحرير ومطار صنعاء

3 غارات عدوانية جديدة على التحرير ومطار صنعاء
شن طيران العدوان السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 3 غارات عنيفة على التحرير ومطار صنعاء الدولي.
وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان عاود شن غارة على منطقة القيادة بمديرية التحرير، وغارتين على محيط مطار صنعاء الدولي.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي استهدف بـ4 غارات مدينة الحديدة.
وكان طيران العدوان شن مساء الأربعاء، 3 غارات على محيط مطار صنعاء الدولي، وغارتين على مشروع النظافة في منطقة عصر.
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