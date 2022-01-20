قال الرئيس الأميركي جو بايدن، ليلة الخميس، إن وضع ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهارب مجددا هي مسألة قيد النظر، مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة إنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة في الولايات المتحدة: "ننظر في إعادة إداراج الحوثيين في قائمة الإرهاب". وأكد بايدن أن "إنهاء الحرب في اليمن أمر صعب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بابدن: إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب قيد النظر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.