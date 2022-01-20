قيس سعيد يوقع قرارًا بتنقيح القانون الأساسى المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

جدة - نرمين السيد - ذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان اليوم الأربعاء - أن نص القرار "وقع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 19 يناير الحالى قرارًا يتعلق بتنقيح القانون الأساسى عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ فى 28 فبراير 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".

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