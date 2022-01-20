حل مشكلات الضمان الاجتماعي المطور ورسائل عدم التأهيل المرسلة من الضمان الاجتماعي المطور على الهواتف النقالة للمستفيدين، حيث قام العديد من غير المقبولين في صرف معاش الضمان في يناير 2022 بتوجيه الرسائل والاستفسارات عبر أرقام الدعم والاستعلام بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويرغب غير المؤهلين في الحصول على حل لمشكلة التسجيل والتعرف على سبب الرفض في الضمان المطور بالنظام الجديد، ونقوم بعرض آخر بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول صرف الضمان.

sbis حل مشكلات الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa 1443 كيفية الرد على رسالة “غير مؤهل”

تعاني عدد من فئات المجتمع السعودي من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وقلة في الدخل الشهري، كما تعاني فئات المطلقات والأرامل والمهجورات من مشكلات عدم الحصول على معاش شهري لهن للوفاء بالتزامات الحياة وخاصة للمعيلات منهن، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية طوال السنوات الماضية بتقديم الدعم اللازم لعدد من فئات المجتمع من محدودي الدخل ومن ليس لهم دخل وفئات التأهيل الشامل والأيتام، وقد قامت الوزارة بإطلاق رابط التسجيل الجديد بالضمان فيما يسمى بالضمان المطور 2021.

موعد صرف معاش الضمان فبراير 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إيداع مبالغ المستفيدين من راتب الضمان المطور الجديد، التسجيلات الجديدة والتي يتم توحيدها مع مواعيد صرف مستفيدي الضمان بالسنوات الماضية، ليتم الصرف للجميع في بداية الشهر الميلادي، على أن تحديد موعد الإيداع في الأول من فبراير 2022، ويقوم كل مصرف على حده بتحديد ألي تسليم المعاش للمستفيدين بالطريقة التنظيمية له.

مشكلات الضمان الاجتماعي وكيفي حل مشاكل الصرف

واجه البعض مشاكل رسائل عدم القبول في الضمان الاجتماعي أو مشكلات عدم التمكن من صرف المعاش بالشهر المقبل، ويتم التغلب على تلك المشكلة بترقب تسلم رسالة القبول في الضمان على الهاتف النقال.

كما واجه البعض الآخر مشكلات الوقوع في قائمة الانتظار “دراسة الطلب” وخطأ التسجيل بما يعرض الكثيرين لعدم الصرف، ويتم التغلب على تلك المشكلة بأن يتم الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل من جديد.

التسجيل الخاطئ للبيانات أو عدم دراسة شروط الأهلية بشكل جيد بما يحجب من الحصول على راتب الضمان، ويتم التغلب على تلك المشكلة بالتأكيد على تسجيل البيانات الصحيحة والالتزام التام بشروط الاستحقاق على أن يتم التسجيل بشكل جيد وكتاب رقم الهاتف النقال بشكل صحيح.

كيفية تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور