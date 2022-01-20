نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم سكني لشهر يناير 2022 وخطوات التقديم بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف دعم سكني كثيراً ما يتصدر محركات البحث حيث أنه يمثل إحدى خطوات الحكومة السعودية لدعم المواطن السعودي في مواجهة تحديات التطوير الاقتصادي والاجتماعي المتلاحق في جميع قطاعات الدولة، وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 والذي قد يؤثر على المواطنين من الطبقة الوسطى والأخيرة، حيث يهدف برنامج الإسكان السعودي إلى تقديم حلول سكنية للأسر السعودية تساعدهم على تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية، وتمثل هذه المبادرة بالإضافة إلى غيرها الكثير مثل دعم حساب المواطن والمساعدة المقطوعة وغيرها من المبادرات والبرامج التي وضعت خصيصا لدعم المواطن السعودي حرص الحكومة السعودية ومراعاتها الدائمة لاحتياجات مواطنيها برغم كل تطلعاتها وسعيها الدائم نحو مستقبل أفضل.

موعد صرف دعم سكني لشهر يناير 2022:

الكثيرين من أبناء الوطن السعودي يتطلعون الآن إلى موعد صرف دعم سكني للتمويل العقاري، فمن منا لا يحلم بسكن يأويه ويكفيه حر الصيف وبرودة الشتاء ولذلك فإن المنتفعين من تلك المبادرة يكونون في حالة استفسار وتساؤل مستمر عن موعد صرف سكني، ومن أجل توفير العناء على المواطنين فإن الوزارة قامت بتحديد موعد ويوم محدد من كل شهر لصرف إعانة سكني ما لم يوافق هذا اليوم مناسبة دينية أو قومية داخل المملكة، وهو يوم ٢٤ من كل شهر ميلادي ولكن قد يتعارض هذا الموعد مع العطلات الرسمية وغيرها ولذلك نقدم لكم الموعد المحدد لشهر جمادي الآخرة 1443 الموافق شهر يناير 2022 وهو يوم الاثنين 24 يناير، الموافق 21 جماد الآخر.

رابط وخطوات التقديم على دعم سكني:

الدخول إلى بوابة الإسكان والتقديم على طلب دعم سكني.

الضغط على تسجيل الدخول، وإدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على التالي.

ومن ثمة إدخال البيانات المطلوبة، والضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام والخصوصية والضغط على تسجيل.

قم بإدخال كود التحقق المرسل لك على رقم الجوال المسجل به في أبشر، ثم الضغط على التالي.

ومن ثمة إدخال بيانات التسجيل المطلوبة والضغط على تسجيل، ليتم نقلك إلى صفحة تأكيد تقديم الطلب، قم بالضغط على زر للتقديم.

ليتم تحويلك إلى صفحة الشروط والأحكام بعد قراءتها قم بالضغط على موافق.

بعد ذلك يتم التأكد من أهليتك لاستحقاق الدعم عن طريق الإجابة على الأسئلة ثم الضغط على الاستمرار.

ليتم نقلك إلى تأكيد والتعديل على بيانات العائلة ثم الضغط على حفظ.

ومن ثمة للحصول على حالة الاستحقاق يتم الإجابة على ثلاث أسئلة مهمة والضغط على زر الحصول على الاستحقاق.

وفي حال استحقاقك للدعم تظهر لك رسالة تهنئة بأنك مؤهل للحصول على الدعم السكني، وان بياناتك تظهر في جميع الجهات التمويلية ويمكنك الذهاب للحصول عليها.

أما في حالة عدم الاستحقاق تظهر لك رسالة اعتذار مع إمكانية تقديم اعتراض والتعديل على البيانات السابقة والتي قد يكون بها خطأ يؤثر على استحقاق الدعم.

شروط تجنب تعليق دفعة الدعم الشهري:

يجب عليك اتباع بعض الشروط المحددة وفقاً للأنظمة المتبعة لتجنب تعليق الدفعات الشهرية المستحقة من دعم سكني، والتي يمكنك الحصول عليها من خلال تقديم طلب دعم كما موضح في الفقرة السابقة، كما يجب عليك أولاً التسجيل في سكني.