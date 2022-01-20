بايدن: إعادة إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب قيد النظر

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، ليلة الخميس، إن وضع ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهارب مجددا هي مسألة قيد النظر، مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة إنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة في الولايات المتحدة: "ننظر في إعادة إداراج الحوثيين في قائمة الإرهاب".

وأكد بايدن أن "إنهاء الحرب في اليمن أمر صعب".

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد ثلاثة أيام من اعتداء ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، من بينها مطار أبوظبي الدولي.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اندلاع حريق في محطة تحميل المنتجات المكررة بمنطقة مصفح في أبوظبي، نتجة الاعتداء الذي أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عنه.

وأعربت أدنوك عن أسفها لوفاة 3 من العاملين من جراء الحادث، وإصابة 6 آخرين بإصابات طفيفة إلى متوسطة تلقوا العلاج اللازم.