بايدن يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال بايدن خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، إن روسيا ستواجه كارثة حقيقية إذا أقدمت على غزو أوكرانيا، وإنها ستدفع ثمنًا باهظا حال اتخاذها إجراءات تصعيدية.

وعن سب اعتقاده بأن العقوبات الجديدة، سيكون لها تاثير على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال بايدن: "لأنه لم ير من قبل مثل هذه العقوبات التى وعدت بفرضها فى حال قيامه بهذه الخطوة".

وأضاف بايدن أنه على قناعة بأن بوتين "لا يريد حربا واسعة النطاق".

الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وفى السياق ذاته كان وزير القوات المسلحة البريطانية "جيمس هيبى" قد حذر من حرب سيموت فيها الآلاف حسب قوله، إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وأكد هيبى فى تصريحات صحفية سابقة أن هناك "احتمالًا خطيرًا" بأن تنفذ روسيا عملًا عسكريًا فى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن الحوار مع موسكو ضرورى لعودة استقرار المنطقة، على أن يكون ذلك بشروط أوروبية.

وترفض روسيا الاتهامات الغربية باعتزام الهجوم على أوكرانيا، مشيرة إلى أن الغرب يستغل هذا الوضع لتبرير زيادة الوجود العسكرى لحلف الناتو على تخوم روسيا.