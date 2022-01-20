قروض التمويل العقارى 2022 من البنك الاهلى السعودى مميزات لا مثيل لها وتسهيلات كبرى

عبر الشهر الجاري تم اطلاق عرض يعتبر من أهم العروض التمويلية التمويل الأهلي العقاري، ومع استمرار التحديث والتطوير تم الإعلان من خلال البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية عن أجدد العروض التمويلية وهذه العروض تكون ملائمة لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية وهذا العرض بخلاف العرض الجديد الذي تم الإعلان عنه من قبل مصرف الراجحي وهو عرض بطاقة موسم الرياض والذي من خلاله يتمكن المواطن الحصول على سيارة مرسيدس وسيارة بي ام دبليو ومن المتوقع أن تكون بداية تلك العروض من 7 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.

البنك الأهلي السعودي ومزايا العرض التمويلي الذي يقدمه.

هذا العرض من خلاله يتم تخفيض كافة الرسوم الإدارية وتكاليف التقويم إلى المنتصف. يقدم أسعار مميزة لا تقبل المنافسة لعملاء روشن الموجودين في سدرة. يقدم أسعار ممتازة وقليلة لكلًا من وزارة الإسكان والصنوق الاجتماعي وتكون نسبة الخصم 2.99% تقريبًا. من أفضل مزاياه أنه لا يتطلب تحويل للراتب ويتمكن من استلام عقد السكن عبر يوم واحد فقط. من خلاله يصبح متاحًا للعملاء اختيار الأرض وكذلك البيت محل السكن. هذه العروض موجوده بالتفصيل خلال تطبيق عقار الأهلي ويمكن الغشتراك في العرض من خلاله. يقدم البنك الأهلي في حالة البناء الذاتي فترة سماح على أصل المبلغ الذي تم التمويل به تصل إلى ستة أشهر. بينما يقدم البنك فترة سماح ثلاث سنوات على الوحدات السكنية تحت الإنشاء. الحد الأقصى للحصول على هذا النوع من التمويل 75 عام.

طريقة الحصول على التمويل العقاري من البنك الأهلي.

ومن أجل الحصول على مميزات قروض التمويل العقارى المقدم من البنك الاهلى السعودى يجب عليك ان تسير على الخطوات التى سنعمل على توضحيها وهى على النحو الاتى:-