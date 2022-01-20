وضع المطلقات في الضمان الاجتماعي المطور وماهو تفاصيل معاش المطلقة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

وزارة الموارد البشرية تعمل هذه الفترة بكل جهد في سبيل معرفة كل شيء عن الضمان الاجتماعي المطور وكيفية تفعيل في هذا النظام الجديد، حيث أن هذا النظام جديد ومطور ومستمر بهدف تقديم المساعدة ووصولها لأقصى مدى لكل من يستحقها ويسعى أيضًا إلى توفير الحماية الاجتماعية لكل الأفراد وتقوم الوزارة بتقديم الدعم لمختلف المواطنين مهما اختلفت ظروفهم ومن بينهم المرأة المطلقة لم تنساها الوزارة في أحقيتها للحصول على الدعم الاجتماعي.

المطلقات والشروط اللازمة لأحقيتهما في الحصول على الدعم الاجتماعي المطور.

خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور وُجد اختلاف بين الشروط التي من خلالها تستحق المطلقة تلقي معونة الضمان الاجتماعي في السابق والشروط اللازم توافرها في النظام المطور وتتلخص الشروط فيما يلي:

في حالة كون المطلقة تعيش مع أحد أفراد أسرتها فأصبح لا يحق لها أن تأخذ دعم من الضمان الاجتماعي، بينما في حالة وجودها في مسكن خاص بها تستطيع أن تأخذ معاش الضمان الاجتماعي المطور.

وأهم شرط أن تكون المرأة المطلقة سعودية الجنسية.

يجب أن يكون للمطلقة حساب بنكي خاص بها.

يشترط أن تكون المطلقة ليس لديها أي مصدر للدخل آخر سوى تلك المعاش الاجتماعي.

المطلقة يجب أن تكون ربة منزل ولا تعمل في أي جهة.

يجب أن تكون المرأة المطلقة زوجها السابق سعودي ولا ينتمي لجنسية أخرى.

كيفية التسجيل للتمتع بالضمان الاجتماعي المطور.

وتوضح لنا الخطوات الاتية عن طريقة التسجيل من اجل الاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعى المطور الجديد وهى على النحو الاتى :-