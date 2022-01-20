طريقة الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز فهد ورقم الهاتف

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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز فهد، صاحب السمو الذي يقدم المساعدات لأبناء الوطن، تلك المساعدات التي تعد من أهم الخدمات التي يقدمها هي مساندة الفقراء والمحتاجين من الشعب السعودي، كما يساهم بعض رجال الأعمال وبعض افراد العائلة المالكة فى تقديم كل سبل الدعم والمساعدات، عن طريق بعض المؤسسات الخيرية من خلال المساهمة بالاموال الخاصة بالزكاة سواء للامراء او رجال الأعمال.

طريقة الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز فهد

يبحث الفقراء والمحتاجين داخل المملكة العربية السعودية على بعض المساعدات المالية المقدمة من الؤسسات والجهات الحكومية مثل الديوان الملكي والخاصة، حيث دائما ترعى الحكومة السعودية الفقراء والمحتاجين ويظهر ذلك من خلال المباردات التى تطلقها الحكومة عبر الوزارات المعنية كوزارة التضامن الأجتماعى و القوى العاملة، وفى هذا المنطلق نجد ان بعض الأمراء ورجال الأعمال يساهمون بشكل كبير فى تقديم الدعم المادى ايضا للمحتاجين، ومنها المساعدة المالية المقدمة من الأمير عبد العزيز بن فهد، ويهتم البعض بمعرفة الطريقة التى يحصل من خلالها على هذه المساعدة، ونوضح إليكم رابط نموذج طلب مساعدات مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد.



صيغة طلب مساعدة من الامير عبد العزيز

لمعرفة طريقة وشكل الصيغة الخاصة بطلب الحصول على مساعدة مالية الامير عبد العزيز بن فهد وهو الطلب الذى يتم ارساله الى مكتب العلاقات العامة للمؤسسة، يجب اتباع الجوانب الهامة الرئيسية فى شكل الخطاب وهى كالاتى:

يجب على تقديم طلب مساعدة إلي الأمير عبد العزيز. يتم توجيه الطلب الى صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد. كتابة تحية طيبة وبعد. يتم شرح الحالة المادية لصاحب الطلب والضائقة التى يمر بها والازمات وايضا الالتزامات الخاصة به وبأسرته واحتياجاتهم وانه يأمل فى ان تفكر المؤسسة فى محنته وظروفه. يتم ختام الطلب بشكل مهذب. يجب كتابة البيانات الشخصية كالاسم والعنوان ورقم الجوال والاقامة. يجب ان يكون الطلب مكتوب بشكل رسمى جاد وصحيح البيانات، رابط طلب المساعدات المالية

طريقة التواصل من مؤسسة الامير عبد العزيز بن فهد

يهتم العديد بمعرفة طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، وذلك بهدف طلب المساعدات المالية التى يقدمها سمو الأمير للمحتاجين والفقراء، وبالنسبة طريق التواصل مع المؤسسة كالاتى:

اولا عبر خدمة الواتساب من خلال الرقم 8004000000.

ثانيا من خلال الهاتف عبر الأرقام 485232658966 من داخل المملكة العربية السعودية، 920030003 من خارج المملكة العربية السعودية.

ثالثا بالنسبة للعنوان الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد كالآتي: (38 المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

وفى النهاية نذكركم بإمكانية مساعدتكم في التعليقات أسفل هذا المقال طريقة الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز فهد.