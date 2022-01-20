منتجات 10-15-20 ريال… عروض بنده الأسبوعية اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 حتى 25 يناير 2022

ينتظر المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عروض بنده الأسبوعية، والجدير بالذكر أن هايبر بنده أحد أشهر الأسواق بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بتقديم عدد لا حصر لها من المنتجات سواء غذائية أو غيرها، وذلك لجميع المواطنين بالمملكة السعودية، ويقدم بنده أفضل وأرخص الأصناف وبأعلى جودة، حيث أسعار زهيدة تناسب جميع المواطنين بالمملكة، وبهذا تمكنت بنده من حصد عدد من الجوائز كأفضل علامة تجارية، ولا يقوم بنده بتقديم منتجات بجودة عالية وسعر بسيط فقط، بل يقدم عروض وتخفيضات بشكل أسبوعي على المنتجات الموجودة به، وعبر سطور مقالنا سنوضح لك مختلف الخصومات الموجودة على منتجات متجر بنده.

عروض بنده الأسبوعية

تقوم شركة بنده بشكل مستمر بتقديم عروضها إما أسبوعية أو بشكل يومي، وما يميز الشركة امتلاكها لأربع مراكز كبيرة متخصصة في التوزيعات، بل ويمتلك المتجر حوالي 600 شاحنة وأكثر من أجل توصيل سبعين ألف طلب من المواد سواء غذائية أو غير غذائية لمختلف الأسواق بالخارج، والجدير بالذكر أن العروض الأسبوعية لبنده تبدأ من أول اليوم الأربعاء التاسع عشر لشهر يناير لعام 2022، والذي يوافق السادس عشر من جمادى الآخرة، بل وتستمر العروض حتى يوم الثلاثاء القادم 25 يناير 2022.

مجلة عروض بنده الأسبوعية

تبدأ عروض هذا الأسبوع كما وضحنا لكم من أول اليوم الأربعاء وحتى يوم الثلاثاء القادم 25 يناير 2022، وتأتي بعض عروض بنده هذا الأسبوع كالتالي:

مكسرات الرفاعي.

جون ويست رنجة.

صابون ديتول.

عرجون تمر سكري.

شيبس البطل.

كريم شعر.

فشار جولي تايم.

كارفور لحم تونة.

كيك يمامة عندور.

شامبو دوف العادي.

أعواد أذن قطار.

قهوة دافيدوف.

شامبو دوف للشعر.

فوط صحية فام.

صبغة شعر قارنير.

بابايا خضراء.

سنيورة لانشون.

شامبو كلير ضد.

شاي توينتجر.

بسبوسة مخابز.

دجاج الفروج؟

شامبو غسيل.

عصير برتقال.

صابون لايفبوي.

جبن رومي مصري.

ثوم هندي.

سمك هامور فيليه.

لبن نادك طاظج؟

خليط كيك.

حليب المراعي.

بسكويت ميدور.

بفك سفوري ذرة.

سنيورة لانشون.

خلطة الوليمة.

غسول زجه فارمسي.

المواسم فطر.

ماء تواليت 90.

فوط كوتكس ماكسي.

كريمة المراعي.

تفاح رويال جالا.

أضلع عجل محلي.

كارفور فاصوليا.

قشطة بوك خفق.

ريو ماري.

مرطب أولادي.

جبنة بيضاء.

وعدد كبير من المنتجات الموجودة داخل الهايبر، وإليك بعض الصور التي توضح عروض بنده وسعر المنتج قبل الخصم وبعده.