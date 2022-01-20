وزارة الصحة السعودية: خطوات استعمال أجهزة الفحص الذاتي RAT بالمنزل وكيفية قراءة النتيحة

قامت وزارة الصحة السعودية بالكشف عن خطوات استعمال أجهزة الفحص الذاتي RAT بالمنزل للكشف عن فيروس كورونا، كما أوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع تويتر كيفية عمل الجهاز وطريقة قراءة النتيجة عليه، كما أشارت الوزارة على صفحتها بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك الاطمئنان على صحتك بالمنزل عن طريق استخدام جهاز الفحص الذاتي، وأشار الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، بأن إجراء تلقى لقاحات فيروس كورونا ساعد كثيراً في تقليل الحالات الحرجة بالمملكة، وأوضح أيضا بأن الحالات الحرجة بالمملكة العربية السعودية أصبحت أقل بستة عشر مرة عن بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

خطوات استخدام جهاز الفحص الذاتي (RAT)

بينت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أنه يمكنك استخدام جهاز الفحص الذاتي RAT باتباع أربعة عشر خطوة لاتمام العملية بنجاح، وهي كالتالي:

أولاً قم بفتح قنينة السائل ثم قم يعبرها بالأنبوب.

ثم ضع الأنبوب في الحامل الخاص به.

قم بإخراج المسحة للخارج.

يتم أخذ مسحة من الأنف بحيث تقوم بتدويرها 5 مرات في كل فتحة من الأنف.

قم بإدخال المسحة بالأنبوب مع تدوير السائل خمسة مرات مع الضغط على جدار الأنبوب.

يجب الضغط على طرف الأنبوب من أجل إزالة ما تبقى من سوائل.

عليك الآن امساك الأنبوب بقوة ورفع المسحة، بحيث يتم تحديد موقع الخط الفاصل ثم التقاط مقبض المسحة عند الخط الفاصل.

اترك المسحة في الأنبوب وتخلص من العصا.

تأكد من تثبيت الأنبوب جيدًا ثم وضعه على حامل الأنبوب.

قم بإخراج جهاز الاختيار ووضعه على سطح مستو به إضاءة جيدة.

افحص السائل عن طريق البحث عن فقاعات وانتظر قليلاً حتى تختفي أي فقاعات.

ضع الأنبوب عاموديًا واجعل الغطاء الأبيض اتجاهه للأسفل، بعدها قم بإزالة الغطاء.

ضع خمس قطرات من السائل بالأنبوب في الفوهة الموجودة بجهاز الاختبار.

بعد اتمام الخطوات السابقة بنجاح سوف تظهر النتيجة بعد خمسة عشر إلى عشرين دقيقة على الجهاز على شكل خط أحمر في منتصف الشريط.

طريقة قراءة النتائج

وفقاً لما أوضحت وزارة الصحة السعودية، طريقة قراءة نتيجة جهاز الفحص الذاتي السريع بالمنزل، وأشارت الوزارة أنه عند ظهور الخط على السطرين C وT تكون بذلك النتيجة إيجابية، ومن ثم يجب التوجه فوراً للعيادات للاطمئنان، كما أن ظهور الخط على سطر C فقط بعد مرور العشرين دقيقة تكون بذلك النتيجة سلبية.