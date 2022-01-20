نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن موعد تغير الحالة المحصنة في تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألزمت المملكة العربية السعودية جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بضرورة التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمن مر على تلقيهم الجرعة الثانية ثمانية أشهر على الأقل، حيث قد أوضحت أن شرط تثبيت حالة محصن في توكلنا هو أخذ الجرعة التنشيطية من اللقاح سواء كان مقيم أم مواطن، وقد أوضحت وزارة الصحة أن هناك الكثير من الفوائد التي توفرها الجرعة الثالثة للأفراد وأبسط مثال أنها تزيد من مقاومة الجهاز المناعي تجاه الفيروس وتصبح فرص الإصابة به أقل بكثير عن غير المطعمين، لهذا قد حددت أخر موعد لتغيير الحالة الصحية محصن في توكلنا نطلعكم عليه فيما يلي.

موعد تغير الحالة الصحية في توكلنا

لتطبيق توكلنا في السعودية أهمية كبرى حيث يتم الاعتماد عليه في السماح للمواطنين بالتنقل من مكان لآخر ومؤسسة لأخرى في السعودية فبه يتم تسجيل الحالة الصحية لكل شخص في التطبيق وهي ما يسمح لهم بالتواجد في تلك المؤسسات، ونظرًا لأن الحالة الصحية محصن هي المسموح بها الآن فقد تم ربط الجرعة التعزيزية بإبقاء حالة محصن في توكلنا.

وقد تقرر أن الأول من شهر فبراير القادم هو الموعد الأخير من أجل تثبيت الحالة الصحية وفيما بعد سيتم تغييرها لحين أخذ الثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا والجرعة الثالثة لمن تلقى الجرعتين الأولى والثانية على أن تمر مدة ثمانية أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

التعامل مع المحصن المخالط لمصاب

وتقوم وزارة الصحة في السعودية طوال الوقت بتقديم نصائح للمواطنين سواء كانوا مصابين أم غير مصابين حتى تساعدهم على تخطي الأزمة الحالية وحماية أنفسهم وذويهم من العدوى، وواحدة من النقاط الهامة التي نوهت عنها الوزارة الفترة الماضية هي طريقة التعامل مع المحصن المخالط لمصاب بفيروس كورونا.

وفي هذا قد أوضحت أنه إذا خالط الفرد المحصن أحد المصابين ولم تظهر عليه أية أعراض في الأيام الأولى فلا حاجة للحجر أو الفحص، أما من تظهر عليه أعراض شديدة فهنا يجب التوجه للعيادات الطبية، وإذا كانت أعراض بسيطة فيتم التواصل مع رقم 937 للاستعلام عن التوجه الطبي المناسب مع إجراء الفحص المنزلي للتأكد من الإصابة.