معاش الضمان الاجتماعى المطور 1443 ماهى شروط الاستحقاق الجديدة وخطوات التسجيل

نظام الضمان الاجتماعي تم تطويره مجددًا وتم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية أن التسجيل في النظام الجديد قد بدأ من يوم السبت الذي وافق تاريخ 20/10/2021، ويمكن الحصول على كل المعلومات المراد معرفتها من خلال الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية وأيضًا من خلاله يمكن التعرف على الفئات التي تستحق تلقي الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية للحصول على الضمان الاجتماعي.

ويجب أن تكون هناك شروط متوافقة على كل من يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد والتي من بينها الشطور الآتية: –

يشترط على التقديم في الضمان الاجتماعي أن يكون المقدم مقيم في المملكة العربية السعودية. يشترط على المتقدم أن يكون الدخل المحتسب سواء كان لفرد أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش الخاص به. أن يكون المتقدم متماشيًا مع القواعد والضوابط الخاصة بالامتلاك وكذلك استخدام الثروة التي تم تحديدها من قبل اللائحة. أن يكون المتقدم للحصول على الضمان يستوفى فيه كافة معايير الوزارة المختلفة والتي تتعلق بالصحة والتعليم وكذلك العديد من الخطط للتأهيل والتوظيف.

الخطوات المتبعة للقيام بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي.