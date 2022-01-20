نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وجامبيا اليوم الخميس 20-1-2022 مجاناً بدون تشفير في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وجامبيا اليوم مجاناً بدون تشفير من الأمور التي تشغل بال الكثير من عشاق ومحبي نسور قرطاج في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يدخل المنتخب التونسي لقاء اليوم أمام منتخب جامبيا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، ونجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز خلال الجولة الماضية أمام موريتانيا بأربعة أهداف نظيفة، وذلك بعد الخسارة خلال الجولة الأولي أمام منتخب مالي، ويأمل عشاق ومحبي المنتخب التونسي تواصل انتصارات الفريق في دور المجموعات، وحسم بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة تونس وجامبيا اليوم مجاناً بدون أشتراك عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة وموعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وجامبيا بدون تشفير

يعاني المنتخب التونسي من العديد من الغيابات عن الفريق خلال الفترة السابقة بسبب فيروس كورونا، ويأمل عشاق وجماهير نسور قرطاج أن يحقق المنتخب التونسي الفوز خلال لقاء اليوم أمام منتخب جامبيا، ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب البطولة، ويحتل المنتخب التونسي المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة، بينما يتصدر منتخب جامبيا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وتنقل جميع مباريات بطولة أمم إفريقيا من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولهذا يبحث الكثير من الجماهير عن القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة تونس اليوم ضد جامبيا في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة تونس وجامبيا اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة تونس وجامبيا اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية وفق التوقيتات التالية:

في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس

في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية

وسيقام لقاء تونس ضد جامبيا اليوم على ملعب ليمبي ستاديوم وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس HD 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة تونس وجامبيا اليوم على النايل سات بتعليق رؤوف خليف.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وجامبيا اليوم مجاناً

نتعرف الآن على جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة تونس وجامبيا اليوم بدون تشفير في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية عبر جميع الأقمار الصناعية، وذلك من خلال الترددات التالية: