المالية السعودية تُطلق برنامج القادة للماليين… اعرف أهدافه ومميزاته

بحضور عدد من قادة وزارة المالية السعودية وبعض قيادات القطاع المالي بجهات المملكة الحكومية، تم إطلاق برنامج القادة للماليين في العاصمة السعودية الرياضية، وقد تشارك في إطلاق هذا البرنامج عدد من المشاركين من شركات المحاسبة العالمية والشركات المالية، والجدير بالذكر أن برنامج القادة يتم تنظيمه من قبل مركز المهارات المالية داخل وزارة المالية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية التميز المحاسبي والمالي.. لذا دعونا نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا النظام.

مميزات برنامج القادة الماليين

تم الإعلان عن برنامج القادة الماليين داخل العاصمة السعودية الرياض، وقد حضر انطلاق البرنامج عدد من القادة العاملين في المجال المالي بالمملكة العربية السعودية، بل في العالم بأكمله، والجدير بالذكر أن مساعد وزير المالية للشئون المالية قام بتوضيح بأن برنامج القادة واحدًا من البرامج المهمة الفريدة بالمملكة، وذلك لأنه يضم عدد من المزايا أهمها ما يلي:

يقوم برنامج القادة الماليين بدمج الجوانب العملية والأكاديمية، وذلك عن طريق مشروع البرنامج وحالات الدراسة الذي يقوم بدراستها بشكل جيد.

تم تنظيم البرنامج وإطلاقه بشراكة عدد من الجهات المتخصصة سواء عالمية أو محلية، حيث كان المنظمون ستة من أكبر وأشهر البنوك المعروفة حول العالم، مع ثلاثة شركات كبرى في المحاسبة، وعدد من الجهات الحكومية.

أهداف برنامج القادة السعودي للماليين

تم التعاون بين أكبر البنوك وأفضل الشركات المحاسبية وجهات حكومية متخصصة ليتم إطلاق برنامج القادة الماليين، وقد جاء البرنامج ليحقق عدد من الأهداف، وقد وضح مساعد وزير المالية السعودي أن البرنامج يسعى لتحقيق أهداف عدة من بينها ما يلي: