ما طريقة تتبع البريد السعودي وكيف تحصل على رقم الشحنات

تم النشر من قبل مؤسسة البريد السعودي عن كيفية الاستفسار عن شحنة البريد وأيضًا تجهيزها ومتابعتها عن بعد إلكترونيًا من خلال موقع سبل، حيث أوضحت مؤسسة البريد الخطوات التي يتم اتباعها من أجل الشحنات خلال البريد وطرق وسبل الاستفادة من تلك الخدمة عبر التطبيق الجديد لتسهيل كافة الخدمات تطبيق سبل، ومن اللازم عند إرسال طرد وتابعته القيام بتغليفه جيدًا من أجل الحفاظ عليه كما يتطلب تسجيل كل البيانات والمعلومات لضمان التسليم لصاحبه وكتابة العنوان صحيح.

الخطوات المتبعة للاستعلام عن شحنة للبريد.

وللاستفادة من خدمات التتبع الخاصة بالبريد السعودي كل ما عليك هو أن تقوم بالسير على الخطوات الآتية والتي توضح كيفية تنفيذ طريقة التتبع كتالي :-

يتم تسجيل الدخول إلى موقع سبل. يتمكن الشخص الاستفسار عن مكان الشحنة المرسلة إليه وصحة وصولها من عدمه. ومن ثم يتجه المستعلم إلى مكتب البريد المراد إرسال الطرد إليه ويقوم بالاستفسار عن رقم الشحنة، والمعاد التي تم إرسالها فيه من الطرف المرسل. تستغرق مدة وصول الطرد ما بين ثمان أو تسع أيام فقط. عبر موقع سبل يتم معرفة موعد وصول الطرد حتى يتمكن العميل من الذهاب إلى البريد لاستلامها.

الطريقة المثلى للقيام بتجهيز الطرد بأمان وسلامة.